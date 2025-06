EasyJet lancia lo sconto sui voli estivi e annuncia le nuove rotte da Milano

easyJet sorprende ancora: durante le calde giornate estive, approfitta di uno sconto imperdibile sui voli e scopri le nuove rotte da Milano! Dal 24 al 26 giugno, potrai acquistare biglietti con sconti fino al 15%, rendendo i tuoi viaggi più convenienti e senza stress. Questa promo esclusiva arriva proprio nel momento in cui i rincari si fanno sentire di più, offrendoti l’opportunità di partire senza pensieri e risparmiare. Non perdere questa occasione!

Un'offerta lampo proprio durante la stagione estiva, quella con i rincari sui voli più alti, offerta a tutti i clienti. EasyJet lancia la promo dalle 9 del 24 giugno alle 9 del 26 giugno, periodo durante il quale sarà possibile acquistare biglietti aerei con sconti fino al 15% su una selezione di.

