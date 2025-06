Earthshot Prize 2025 il principe William incontra i finalisti

Earthshot Prize 2025: il principe William incontra i finalisti. Martedì, a Londra, il Duca di Cambridge ha incontrato personalità di spicco del settore ambientale, imprenditoriale e benefico, premiando le menti più innovative per la salvaguardia del nostro pianeta. Questo prestigioso riconoscimento, creato dal principe nel 2020, celebra idee audaci e soluzioni concrete. All’evento, parte della London Climate Action Week, hanno preso vita progetti che potrebbero davvero fare la differenza: un passo deciso verso un futuro sostenibile.

Il principe William martedì si è unito a Londra a personalità di spicco dei settori climatico, imprenditoriale e benefico per premiare i finalisti dell’ Earthshot Prize 2025, un prestigioso riconoscimento ambientale globale creato per scoprire, sostenere e celebrare idee audaci che offrono soluzioni concrete per riparare il pianeta, ideato proprio dal principe nel 2020. All’evento, che faceva parte della London Climate Action Week, hanno preso parte persone provenienti da tutto il mondo che lavorano per risolvere i principali problemi ambientali. Il Principe di Galles ha incontrato i finalisti del 2025 e ha elogiato le loro idee creative, che mirano a migliorare l’energia pulita, proteggere gli oceani, coltivare il cibo in modo più sostenibile e ridurre i rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Earthshot Prize 2025, il principe William incontra i finalisti

In questa notizia si parla di: earthshot - prize - principe - william

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierà al loro posto - In vista dell’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, fissato per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, Buckingham Palace ha annunciato che né Re Carlo né il Principe William prenderanno parte all'evento.

L’anno scorso, al termine del suo viaggio di una settimana in Sudafrica per celebrare la quarta edizione dell’Earthshot Prize, William aveva dichiarato di voler «fare le cose in modo diverso» mettendo “una R minuscola nella parola reale”. - facebook.com Vai su Facebook

Earthshot Prize 2025, il principe William incontra i finalisti; Il principe William e Cate Blanchett insieme per la moda sostenibile; Moda sostenibile, il principe William e Cate Blanchett in un laboratorio green.

Earthshot Prize 2025, il principe William incontra i finalisti - (LaPresse) Il principe William martedì si è unito a Londra a personalità di spicco dei settori climatico, imprenditoriale e benefico per premiare ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Il principe William compie oggi 43 anni (ed è sempre più vicino al trono). La dedica di Kate e la foto con i cuccioli: «Ti amiamo» - Si dice che il principe William si stia preparando a prendere il posto di suo padre Re Carlo. Da msn.com