È un’usanza pacchiana Genitori oppressivi | il professor Maggi attacca la corona d’alloro dopo l’esame di maturità

Un simbolo di trionfo che, secondo il professore Andrea Maggi, rischia di snaturare il significato autentico di questo importante traguardo. La tradizione, seppur radicata, sembra perdere di valore in un contesto in cui l’essenza della crescita personale dovrebbe essere al centro dell’attenzione. Ma cosa ne pensa davvero Maggi? La risposta potrebbe sorprendere e portare a una riflessione più profonda sul modo in cui celebriamo i successi dei nostri giovani.

La maturità è, forse, il primo grande passo per i giovani. La fine del percorso scolastico che dà la possibilità di iniziarne uno nuovo e altrettanto impegnativo. In questi giorni, i ragazzi italiani si stanno cimentando con la tanto temuta prova orale, dopo aver terminato gli scritti. Poi, potrà iniziare l'estate per tanti giovani. Ma un' usanza che sta prendendo piede non va giù al professor Andrea Maggi. "La corona d'alloro alla maturità è pacchiana ", ha commentato ( pratica usata anche dall'enfant prodige della Formula Uno Kimi Antonelli ). Una 'mossa' dei "genitori che si appropriano dei traguardi dei figli ", aggiunge.

