È stato annunciato il progetto vincitore una grande opera a due passi da Buckingham Palace

L’attesa sta per finire: nel cuore di Londra, a pochi passi da Buckingham Palace, sorgerà un nuovo simbolo di memoria e grazia. Progettato dallo studio Foster + Partners, il memoriale dedicato alla regina Elisabetta II promette di essere un capolavoro sospeso tra vetro scolpito e giardini silenziosi, un luogo di riflessione che unisce storia e innovazione. È il frutto di una sfida architettonica che trasformerà la city, lasciando un segno indelebile nel panorama londinese.

S arà un luogo sospeso tra grazia e memoria, tra vetro scolpito e giardini silenziosi. Nel cuore pulsante di Londra, a pochi passi da Buckingham Palace, nascerà il memoriale ufficiale dedicato alla regina Elisabetta II, la sovrana più longeva del Regno Unito. A firmarlo è lo studio Foster + Partners, guidato da Lord Norman Foster, archistar di fama mondiale che in passato si è scontrato con Re Carlo III proprio sul tema dell’architettura moderna. Ma oggi, ogni divergenza si dissolve nel nome della regina scomparsa, in un progetto che unisce emozione e memoria. Gli incontri glamour della regina Elisabetta con attori, popstar, icone della storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È stato annunciato il progetto vincitore, una grande opera a due passi da Buckingham Palace

In questa notizia si parla di: buckingham - passi - palace - stato

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierà al loro posto - In vista dell’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, fissato per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, Buckingham Palace ha annunciato che né Re Carlo né il Principe William prenderanno parte all'evento.

Il 21 giugno 2025 il principe William spegne 43 candeline, ma il clima a Buckingham Palace è tutt’altro che da festa Vai su Facebook

Cinque statue e un albero di bronzo: così Londra ricorda la regina più famosa del mondo. E c'è di più; Ucraina, Starmer a Zelensky: Con voi fino alla fine. Meloni sente Trump; Il principe Harry è stato «declassato» ufficialmente da Buckingham Palace.

Buckingham Palace, quando è stato edificato e chi lo abita - È la residenza ufficiale di Carlo III, ma con questa espressione ci si riferisce a tutto quello che riguarda gli ambienti della Royal ... Segnala virgilio.it

Re Carlo sta male? Ore di ansia a Buckingham Palace - Curva sul bastone, con i lividi sulle mani che non sono passati inosservati, la monarca ha chiuso il suo regno lasciando ... Riporta velvetstyle.it