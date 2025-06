E se Lex Luthor fosse oggi presidente degli Stati Uniti?

Se Lex Luthor fosse oggi presidente degli Stati Uniti, il panorama politico potrebbe cambiare radicalmente. Ma sarebbe davvero così diverso dall’attuale scenario? In questo articolo, esploreremo le possibili conseguenze di un’ipotetica guida di Luthor al potere, confrontandola con altre figure come Donald Trump. Preparatevi a un viaggio tra immaginazione e realtà , perché a volte, i supercriminali sono più vicini di quanto sembri.

No, non siamo impazziti. Ci stiamo realmente chiedendo se l’arcinemico di Superman funzionerebbe come presidente degli USA. E se questa domanda ha incuriosito anche voi, procediamo con una disanima che ci permetterĂ di capire, insieme, se oggi sarebbe meglio avere Lex Luthor a capo della casa bianca o l’arancionissimo (n.d.r.) Donald Trump. Presidente Luthor. Negli anni, ci sono state diverse incarnazioni di Lex Luthor come presidente degli Stati Uniti. Indubbiamente, le piĂą note sono le incarnazioni pensate e create da Jeph Loeb nel 2001, con Lex presidente dell’universo principale DC, e quella di Mark Millar in Superman: Red Son. 🔗 Leggi su Screenworld.it