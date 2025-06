È morto Giorgio Biagioli l’attore e cantante aveva partecipato a The Voice Senior di Antonella Clerici

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Giorgio Biagioli, 77 anni, artista poliedrico e amato protagonista di "The Voice Senior" di Antonella Clerici. Originario di Macerata, Biagioli ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema, nel teatro e nella musica, portando emozioni e talento in ogni sua performance. La sua passione e il suo spirito vivace continueranno a ispirare chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

È deceduto a 77 anni Giorgio Biagioli, attore e cantante, per complicazioni dopo un intervento all’ospedale di Frascati. Originario di Macerata, Biagioli aveva debuttato giovanissimo nel cinema con “Ercole sfida Sansone” nel 1963, proseguendo la carriera con ruoli in “Panni sporchi” (1996), “L’ombra del giorno” (2022) con Riccardo Scamarcio, e recentemente nella commedia “Elf me” (2023) con Lillo e Greg. Ha raggiunto una notorietà più ampia nel 2020, partecipando come cantante a “The Voice Senior”, lo show televisivo condotto da Antonella Clerici, dove aveva interpretato “Il mondo” di Jimmy Fontana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Giorgio Biagioli, l’attore e cantante aveva partecipato a “The Voice Senior” di Antonella Clerici

