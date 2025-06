È morto Giorgio Biagioli l'attore che partecipò a The Voice Senior aveva 77 anni

Una voce amica che ha lasciato un segno nel cuore di molti. Giorgio Biagioli, attore e volto noto di The Voice Senior, ci ha lasciato a 77 anni, portando con sé ricordi di talento e passione. La sua partecipazione al talent show rimarrà impressa come testimonianza del suo spirito autentico e della sua musica. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua vita e il suo lascito artistico.

È morto sabato Giorgio Biagioli, attore ed ex volto di The Voice Senior. Partecipò al programma nel 2020 e cantò Il mondo di Jimmy Ghione. Aveva 77 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto dopo un intervento chirurgico l'attore maceratese Giorgio Biagioli. Celebre la sua imitazione di Sordi.

Morto dopo un intervento chirurgico l'attore maceratese Giorgio Biagioli. Celebre la sua imitazione di Sordi. Domani i funerali a Montecassiano - All'ospedale di Frascati si è spento a 77 anni l'attore, cantante e showman maceratese Giorgio Biagioli.