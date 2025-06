È morto Giorgio Biagioli attore e volto di The Voice Senior | complicazioni dopo l’intervento

Addio a Giorgio Biagioli, volto amato di The Voice Senior e artista poliedrico che ha incantato il pubblico italiano. Con la sua energia e talento, Biagioli ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti. La sua scomparsa, avvenuta a 77 anni presso l’ospedale di Frascati dopo complicanze post-operatorie, rappresenta una perdita dolorosa per il mondo dello spettacolo. La famiglia ha espresso profondo cordoglio, ricordando con affetto un uomo di grande cuore e talento.

Giorgio Biagioli era un artista poliedrico, si è spento a 77 anni. Si è spento a 77 anni Giorgio Biagioli, artista poliedrico, amato attore e showman, noto a livello nazionale per la sua partecipazione nel 2020 al talent show The Voice Senior (edizione vinta da Erminio Sinni). Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Frascati in seguito a complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso il portale Cronache Maceratesi. Una carriera tra cinema, teatro e imitazioni memorabili. Nato nel 1947, Biagioli aveva iniziato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, debuttando nel film “Ercole sfida Sansone” di Pietro Francisci. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it