È morto Gaetano Morazzoni l'ex presidente del Milan | Ci hai guidato in un momento delicato

Addio a Gaetano Morazzoni, figura storica del calcio e della politica italiana. Ex presidente del Milan dal 1980 al 1982, ha mostrato leadership e coraggio durante un momento cruciale, riportando il club in Serie A. La sua assenza lascia un vuoto nel cuore di tifosi e appassionati. Continua a leggere per scoprire il suo straordinario percorso e il lascito che ha lasciato nel mondo del calcio e della politica.

Avvocato, politico della Democrazia Cristiana e presidente del Milan dal 1980 al 1982, Morazzoni guidò il club nel difficile periodo post-Totonero, riportandolo subito in Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morazzoni, figura storica del Milan, ha guidato il club durante uno dei periodi più difficili, preso in un momento di crisi dopo lo scandalo del Totonero.

