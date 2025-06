È morto Francesco Zerbi ex presidente della FMI e FIM | lutto nel motociclismo europeo e italiano

Il mondo del motociclismo piange la scomparsa di Francesco Zerbi, figura iconica e stimata ex presidente della FMI e della FIM. A 92 anni, la sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nello sport, ispirando generazioni di appassionati e atleti. La sua eredità rimarrà viva nel cuore di chi con lui ha condiviso sogni e vittorie su due ruote. Continua a leggere.

È morto all'età di 92 anni Francesco Zerbi, ex presidente della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Internazionale di Motociclismo dal 1995. Lutto per il mondo delle moto a livello europeo e italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - francesco - zerbi - presidente

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Translate postMotociclismo in lutto: è morto Francesco Zerbi, ex presidente FIM e FMI Vai su X

Sarà Ivan Juric il nuovo allenatore dell'Atalanta per il dopo Gasperini, che invece siederà sulla panchina della Roma, dove lo stesso Juric non ha avuto fortuna nella scorsa stagione. Nel corso di un incontro tra il presidente e l'amministratore delegato, Anton - facebook.com Vai su Facebook

Motociclismo, morto Francesco Zerbi: ex presidente della Fmi e Fim; È morto Francesco Zerbi, ex presidente della FMI e FIM: lutto nel motociclismo europeo e italiano; Motociclismo in lutto: è morto Francesco Zerbi, ex presidente FIM e FMI.

Motociclismo, morto Francesco Zerbi: ex presidente della Fmi e Fim - Morto all'età di 92 anni Francesco Zerbi, ex presidente della Federazione Motociclistica Italiana, dal 1979 al 1996, e della Federazione Internazionale di Motociclismo dal 1995. Lo riporta sport.sky.it

Motociclismo in lutto: è morto Francesco Zerbi, ex presidente FIM e FMI - Figura cardine della storia del motociclismo europeo ed internazionale, è scomparso all'età di 92 anni. Segnala msn.com