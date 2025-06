È morto Alvaro Vitali Pierino e Paulo Roberto Cotechiño tra i suoi personaggi più famosi

Con grande tristezza, apprendiamo della scomparsa di Alvaro Vitali, icona indimenticabile delle commedie italiane degli anni ’80. Noto per aver interpretato personaggi memorabili come Pierino e Paulo Roberto Cotechi, Vitali ha lasciato un segno indelebile nel cuore di generazioni di spettatori. La sua comicità genuina e il suo talento rimarranno eterni testimoni di un’epoca ormai passata, ma ancora viva nei ricordi di tutti noi.

A 75 anni è morto Alvaro Vitali, uno degli attori più famosi degli Anni `80 e volto-copertina della commedia sexy di quel periodo. Per tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: morto - alvaro - vitali - famosi

Morto Alvaro Vitali, l’ultima lettera d’amore all’ex compagna Stefania Corona - Alvaro Vitali, il celebre volto della commedia italiana, ci ha lasciato all’età di 75 anni a Roma, portando via con sé un pezzo di cuore e di storia del cinema.

«Io e lui viviamo ancora nella stessa casa». Stefania Corona rompe il silenzio su La Volta Buona e mette i punti sulle “i” riguardo alla fine della sua lunga storia con Alvaro Vitali. Dopo 27 anni insieme, le loro strade si sono divise, ma non per i motivi che sono - facebook.com Vai su Facebook

Morto Alvaro Vitali, il celebre Pierino protagonista della commedia sexy all'italiana; Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino. Era stato ricoverato pe; Morto Alvaro Vitali, l’ultima lettera d’amore all’ex compagna Stefania Corona.

È morto Alvaro Vitali, Pierino e Paulo Roberto Cotechiño tra i suoi personaggi più famosi - A 75 anni è morto Alvaro Vitali, uno degli attori più famosi degli Anni `80 e volto- Da calciomercato.com

Alvaro Vitali, come è morto: la broncopolmonite recidiva e le parole dell'ex moglie Stefania Corona - L'attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i ... Scrive leggo.it