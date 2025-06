È morto Alvaro Vitali piccolo-grande Pierino che fece impazzire l’Italia ma che la sinistra cinefila snobbò senza possibilità d’appello

Con la scomparsa di Alvaro Vitali, iconico interprete della commedia sexy all’italiana, si spegne un pezzo di storia cinematografica italiana. Tra successi indimenticabili e momenti di vita privati noti al pubblico, Vitali ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di generazioni di spettatori. La sua comicità genuina e irriverente ha definito un’epoca, sfidando i giudizi critici con eleganza e talento. Ora, la sua maschera resterà eterna nella memoria collettiva.

Se ne è andato in silenzio Alvaro Vitali, tra drammi d’amore personali e rinomati successi come protagonista della commedia sexy all’italiana. E con lui se ne va il simbolo di un’epoca cinematografica che la critica integralista ha sempre rinnegato, ma che con la sua comicità ha immancabilmente marchiato una stagione della commedia all’italiana anni Ottanta. L’attore è morto a Roma, a 75 anni, indossando indelebilmente la sua maschera di comico nostrano, amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli rivestiti che lo hanno accreditato come protagonista di quel filone che dalla commedia all’italiana aveva ereditato il vessillo della comicità amara così difficile da portare e rivendicare autorialmente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it