È Morto Alvaro Vitali | L’Italia Dice Addio Al Celebre Pierino!

La notizia ha colpito tutti: se n'è andato Alvaro Vitali, uno dei simboli più amati della commedia all'italiana. Ecco cosa sappiamo e perché ha lasciato il segno. Chi non ricorda il sorriso sfrontato di Pierino? Oggi quel sorriso si spegne per sempre. Alvaro Vitali, icona indiscussa della commedia sexy all'italiana, ci ha lasciati a 75 anni. È morto a Roma nel tardo pomeriggio, portato via da una broncopolmonite recidiva che l'aveva già costretto al ricovero due settimane fa. Una battaglia silenziosa, raccontata solo di recente dall'ex moglie, Stefania Corona. Vitali era molto più di un attore comico.