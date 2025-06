È morto Alvaro Vitali l’attore aveva 75 anni

Alvaro Vitali, icona della commedia italiana e volto indimenticabile di Pierino, ci ha lasciato all’età di 75 anni. Dopo una carriera ricca di successi, tra Fellini e le commedie sexy degli anni d’oro, la sua perdita rappresenta un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. La sua eredità vivrà attraverso i personaggi che hanno fatto sorridere intere generazioni. La sua carriera prese il...

Alvaro Vitali, figura simbolo della commedia all’italiana e volto indimenticabile del personaggio di Pierino, è morto a Roma nel tardo pomeriggio del 24 giugno all’età di 75 anni. Ricoverato da circa due settimane a causa di una « broncopolmonite recidiva », come rivelato dalla ex moglie Stefania Corona, l’attore era nato il 3 febbraio 1950. Da Fellini agli anni d’oro della commedia sexy fino ai difficili ultimi anni. La sua carriera prese il via nel 1969 grazie a Federico Fellini, che lo volle per una parte nel Satyricon. Fu l’inizio di una lunga collaborazione con il regista, che lo diresse anche in I clowns (1971), Roma (1972) e Amarcord (1973). 🔗 Leggi su Lettera43.it