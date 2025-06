È morto Alvaro Vitali indimenticabile Pierino della commedia italiana

Il mondo del cinema italiano piange oggi la scomparsa di Alvaro Vitali, l'indimenticabile Pierino che ha incantato generazioni con la sua comicità irriverente e il suo talento unico. A 75 anni, Vitali lascia un'eredità indelebile nel panorama della commedia sexy all'italiana, diventando un vero simbolo della storia cinematografica nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il cinema e per tutti i suoi fan, che continueranno a ricordarlo con affetto e nostalgia.

Si è spento oggi a 75 anni Alvaro Vitali, celebre volto del cinema italiano noto per il ruolo di Pierino e icona della commedia sexy all'italiana. Il panorama del cinema e della televisione italiana piange oggi la scomparsa di Alvaro Vitali, l'indimenticabile interprete di Pierino, scomparso nel tardo pomeriggio a Roma all'età di 75 anni. Ricoverato da due settimane a causa di una complicata broncopolmonite, secondo quanto reso noto dall'ex moglie Stefania Corona, Vitali ha lottato fino all'ultimo. La vita e la carriera La sua carriera iniziò inaspettatamente quando Federico Fellini lo scelse per una piccola parte in Satyricon nel 1969. 🔗 Leggi su Movieplayer.it