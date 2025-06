È morto Alvaro Vitali il leggendario Pierino del cinema italiano

Pierino e il sorriso di un’epoca si spegne oggi, lasciando un vuoto indelebile nel cuore del cinema italiano. Alvaro Vitali, leggendario attore e comico, ci ha regalato decenni di allegria e memorabili performance. Ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva, il suo talento e la sua simpatia resteranno vivo nei ricordi di tutti. Pierino e il neoromantico mondo delle commedie italiane non saranno più gli stessi senza di lui.

Alvaro Vitali era ricoverato da due settimane, aveva 75 anni. Alvaro Vitali, attore e comico italiano celebre per il personaggio di Pierino, è morto a Roma nel tardo pomeriggio, all'età di 75 anni. Ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A confermarlo è stata la sua ex moglie Stefania Corona, con cui aveva condiviso una lunga storia d'amore e lavoro. Pierino e il successo nel cinema popolare. Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Alvaro Vitali è stato uno degli attori simbolo del cinema comico e popolare italiano degli anni '70 e '80.