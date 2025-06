È morto Alvaro Vitali | il drammatico retroscena sul ricovero

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Alvaro Vitali, iconico attore e comicità italiana, scomparso a Roma a 73 anni. Conosciuto per il suo irresistibile personaggio di Pierino e i successi nella commedia sexy all’italiana, Vitali aveva affrontato settimane difficili a causa di una broncopolmonite recidiva. La sua carriera, iniziata sotto l’occhio di Federico Fellini, resterà immortale nel cuore di tutti. È un dolore profondo che ci lascia, ma il suo lascito vivrà per sempre.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa. Scoperto da Federico Fellini durante un provino, esordì nel 1969 con una piccola parte in Fellini Satyricon. Poi prese parte a I clowns (1971) e a Roma (1972), nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d'avanspettacolo, lo stesso ruolo che ebbe l'anno dopo in Polvere di stelle, diretto e interpretato da Alberto Sordi, affiancato anche da Monica Vitti) e in Amarcord (1973), con Ciccio Ingrassia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it