È morto Alvaro Vitali | addio al Pierino della commedia all’italiana

È con grande tristezza che salutiamo Alvaro Vitali, il leggendario Pierino della commedia italiana. Uomo di talento e simbolo di un’epoca, Vitali ha regalato risate e emozioni a generazioni intere, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del cinema popolare. Roma e l’Italia intera piangono la perdita di uno dei loro figli più amati. La sua eredità vivrà per sempre tra le gag esilaranti e i ricordi indelebili di un’arte che ha fatto storia.

Se Roma ha perso uno dei suoi figli più amati, l’Italia piange l’unico e solo Pierino. Alvaro Vitali, attore e comico che ha segnato un’epoca della commedia italiana, è scomparso all’età di 75 anni. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali è stato una figura iconica del cinema popolare e ha fin dagli esordi conquistato il cuore del pubblico grazie soprattutto al suo personaggio più celebre, Pierino, il ragazzino scapestrato e irriverente protagonista di una lunga serie di film di successo tra gli anni ’70 e ’80. Vitali era stato ricoverato alcune settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come aveva dichiarato la sua ex moglie Stefania Corona in una recente intervista. 🔗 Leggi su Panorama.it