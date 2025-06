E’ morto Alvaro Vitali addio al Pierino del cinema italiano

Il panorama cinematografico italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, il celebre Pierino che ha fatto sorridere generazioni con il suo talento unico. La sua carriera, ricca di interpretazioni indimenticabili, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di appassionati e cineasti. Roma si ferma in lutto per uno dei volti più iconici della commedia sexy all’italiana. Alvaro Vitali, nato nel 1950, ci lascia un’eredità di comicità e spontaneità che resteranno sempre vivi nel nostro cinema.

 Cinema in lutto per Alvaro Vitali. L’attore si è spento a Roma all’età di 75 anni. Tantissime le interpretazioni durante la sua carriera, le più note nel filone della commedia sexy all’italiana. Il personaggio che lo ha reso più amato tra il grande pubblico è stato quello di Pierino, l’indisciplinato ragazzino che è diventato uno dei simboli di quel particolare cinema. Dalle commedie sexy alla saga di ‘Pierino’ . Nato a Roma nel 1950 ha esordito al cinema nel 1969 in Fellini Satyricon diretto da Federico Fellini, che lo scoprì come attore. Negli anni ’70 è stato protagonista del fortunato filone delle commedie sexy all’italiana, interpretando innumerevoli film accanto a protagonisti come Lino Banfi, Edwige Fenech e Renzo Montagnani  , tra cui ‘La dottoressa del distretto militare’ e ‘La compagna di banco’, nei quali recitava quasi sempre la parte dello scolaretto impertinente, con tutto il corollario di battute a sfondo sessuale e doppi sensi riferiti alla bella donna di turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it