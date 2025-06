È morto Alvaro Vitali addio al leggendario Pierino adorato da Fellini l’omaggio di Lino Banfi

Addio ad Alvaro Vitali, il leggendario Pierino che ha conquistato il cuore di intere generazioni con la sua comicità senza tempo. Celebrato come simbolo della commedia sexy all’italiana, Vitali lascia un’eredità indelebile nel panorama cinematografico italiano. Lino Banfi, suo amico e collega, gli rende omaggio in un toccante video ricordo, testimoniando l’affetto e l’ammirazione che tutti nutrevano per lui. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo e per i fan di tutto il paese.

È morto oggi pomeriggio a Roma Alvaro Vitali, celebre attore e volto simbolo della commedia sexy all'italiana. Aveva 75 anni ed era ricoverato da due settimane in ospedale per una broncopolmonite recidiva. Con il suo Pierino ha fatto ridere intere generazioni, diventando uno dei personaggi più popolari del cinema italiano tra gli anni '70 e '80. Oltre al suo iconico ruolo comico, Vitali ha lavorato con grandi registi, da Federico Fellini a Steno, attraversando generi e decenni con una comicità tutta sua, ingenua, irriverente e spesso dissacrante.

