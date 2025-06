È morto Alvaro Vitali

È con grande tristezza che apprendiamo la scomparsa di Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia italiana e volto riconoscibile di Pierino. Nato nel 1950, Vitali aveva conquistato il cuore di generazioni intere con la sua spontaneità e comicità, lasciando un’eredità indelebile nel cinema nazionale. Dopo un ricovero per una broncopolmonite recidiva, il suo addio ci colpisce profondamente, segnando la fine di un’epoca. La sua presenza resterà viva nei ricordi di tutti.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa «per una broncopolmonite recidiva», come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa. La sua carriera, iniziata come comparsa in alcune pellicole di Federico Fellini, lo ha poi visto diventare uno degli interpreti più riconoscibili della commedia sexy all'italiana, un genere che ha saputo cavalcare con ironia e irriverenza, diventando ben presto un idolo del pubblico popolare.