E’ morto ad Alvaro Vitali | cause del decesso età e carriera

Alvaro Vitali, iconico attore e volto indimenticabile del cinema comico italiano, ci ha lasciati a 74 anni dopo un ricovero per una grave broncopolmonite. La sua scomparsa, annunciata a Roma, ha suscitato grande tristezza tra fan e colleghi, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha amato il suo sorriso e la sua comicità . La carriera di Vitali, ricca di successi e personaggi memorabili, si conclude con questa dolorosa perdita che...

Alvaro Vitali, celebre per aver interpretato il personaggio di Pierino in una lunga serie di film comici, è morto nel tardo pomeriggio a Roma, all’età di 74 anni. Ricoverato da circa due settimane per una broncopolmonite recidiva, l’attore non ce l’ha fatta. A confermare il ricovero, in precedenza, era stata l’ex moglie Stefania Corona. La sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del cinema italiano, dove il suo volto è rimasto legato per sempre alla commedia sexy all’italiana e a quella leggerezza che ha fatto sorridere generazioni di spettatori. Alvaro Vitali: una carriera iniziata con Federico Fellini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it