È lui il padre del bambino Anna Tatangelo incinta interviene il fratello | Stanno insieme da mesi

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando di essere in dolce attesa, condividendo un messaggio di libertà e rinascita. La notizia, che ha lasciato sbigottiti i fan, si arricchisce ora di nuovi dettagli: il coinvolgimento del padre del bambino, lui e il fratello dell’artista sono al centro delle voci di gossip. Ma cosa c’è di vero? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda emozionante e ricca di colpi di scena.

Una notizia che ha lasciato i fan senza parole è arrivata pochi giorni fa da Anna Tatangelo, la celebre cantante di Sora che ha annunciato in modo poetico e inaspettato di essere in dolce attesa. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista ha mostrato con orgoglio il pancino accompagnando l’immagine con una frase che ha scatenato emozione e curiosità: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. >> “Leggete cosa c’è scritto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anna Tatangelo è incinta: la prima foto con il pancino. E in molti chiedono: "Ma chi è il padre?" - Anna Tatangelo, 38 anni, sorprende i suoi fan annunciando su Instagram di essere incinta. Con il pancino in mostra nella prima tenera foto, molti si chiedono chi sia il fortunato papà.

"Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose. Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea" Anna Tatangelo racconta il rapporto con il figlio e il rispetto che deve portare alla compagna del padre Vai su Facebook

La scelta di Anna Tatangelo incinta di non rivelare il nome del padre è già una notizia; Anna Tatangelo incinta, spunta la foto social col pancione. Ma è mistero sul padre del bambino; Anna Tatangelo è incinta: la prima foto con il pancino. E in molti chiedono: Ma chi è il padre?.

Anna Tatangelo incinta, l'affondo del fratello a D'Alessio: "Siamo felici, finalmente una persona semplice" - Il fratello della cantante si sbilancia sul nuovo compagno Giacomo Buttaroni: elogi a raffica e una frase che suona come una bordata a Gigi D’Alessio. Si legge su libero.it

Anna Tatangelo incinta, il fratello Giuseppe: «Con Giacomo Buttaroni stanno insieme da mesi, per fortuna lui non fa parte del mondo dello spettacolo» - Anna Tatangelo sta per dare alla luce un fratellino, o una sorellina, ad Andrea, il suo primogenito, nato quindici anni fa dal legame con il suo ex ... msn.com scrive