È legittimo uccidere un Capo di Stato? Perché Khamenei potrebbe essere assassinato ma Benjamin Netanyahu no?

In un mondo in cui le linee tra diritto e moralità si sfumano, sorgono domande fondamentali sulla legittimità delle azioni estreme. È lecito assassinare un capo di Stato? Mentre alcuni sostengono che la moralità possa giustificare scelte drastiche, la discussione apre un dibattito complesso su obiettivi legittimi e illegittimi. La verità è che, in un contesto internazionale, le decisioni di questo calibro influenzano il destino di intere nazioni e l'equilibrio globale.

D'ora in poi, è lecito assassinare i capi di Stato. L'unica cosa ancora in discussione è chi sia un obiettivo legittimo e chi no. Gli israeliani non lo sono È legittimo discutere dell'assassinio della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei? È legittimo uccidere un capo di Stato, tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - È legittimo uccidere un Capo di Stato? Perché Khamenei potrebbe essere assassinato ma Benjamin Netanyahu no?

In questa notizia si parla di: legittimo - stato - uccidere - capo

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Come previsto da molti, è arrivato l'avviso di garanzia nei confronti dei due agenti della Polizia di Stato che hanno fermato i malviventi che hanno ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie in Puglia. Nel corso del secondo conflitto a fuoco, infatti, gli agenti ha Vai su Facebook

Carabiniere ucciso: Camillo Giannattasio accusato di concorso; Ostuni, il Capo dello Stato ai funerali di Carlo Legrottaglie: il conforto a moglie e figlie; Ordigno in un monopattino, ucciso un generale russo a Mosca. Kiev rivendica la responsabilità: 'obiettivo legittimo'.

Stato legittimo dell’immobile, basta l’ultimo titolo edilizio - Lo stato legittimo dell’immobile si ottiene dopo aver dimostrato che un immobile è conforme alle norme edilizie esistenti ed è una condizione indispensabile per realizzare nuovi interventi ... Lo riporta edilportale.com

Csm, il capo dello Stato ci dica se Ermini è un vice “legittimo” - Sessantasette magistrati hanno rivolto al capo dello Stato un appello per “un intervento immediato per eliminare i fattori distorsivi della imparzialità e del buon andamento della funzione di ... ilfattoquotidiano.it scrive