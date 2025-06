È in arrivo Pluto dove e fino a quando il mostruoso anticiclone colpirà l’Italia | Massima allerta

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti: il mostruoso anticiclone Pluto si sta avvicinando, portando con sé temperature da record e condizioni meteo estreme. I meteorologi non hanno nascosto la gravità della situazione, evidenziando il rischio di un vero e proprio inferno di caldo torrido. Resta con noi per scoprire come proteggerti e affrontare al meglio questa sfida climatica senza precedenti.

I meteorologi non hanno utilizzato giri di parole né hanno cercato di indorare la pillola. Com’è giusto che sia. E hanno definito Pluto, l’anticiclone africano che sta arrivando sull’Italia “mostruoso”. Ci aspettano diverse giornate di caldo torrido e a dir poco “infernale”, per dirla con gli esperti. La denominazione dell’anticiclone in arrivo non è stato scelto a caso. Pluto, infatti, è un demone, nello specifico il guardiano infernale del quarto cerchio dell’Inferno di Dante Alighieri. (CANVA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - È in arrivo Pluto, dove e fino a quando il “mostruoso” anticiclone colpirà l’Italia: “Massima allerta”

