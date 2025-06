È allarme in tutta la Tuscia per la truffa telefonica del cambio gestore luce e gas

Attenzione alle truffe telefoniche che stanno colpendo la Tuscia! In queste ore, numerosi cittadini hanno ricevuto chiamate da falsi operatori regionali che promettevano offerte vantaggiose per il cambio di fornitore di luce e gas. La Regione Lazio invita alla massima prudenza: si tratta di una truffa ben orchestrata. Ricordate, non condividete mai dati personali e rivolgetevi sempre ai canali ufficiali per verificare qualsiasi proposta. La vostra sicurezza viene prima di tutto!

L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Attenzione: si tratta di una truffa. La Regione Lazio, naturalmente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - È allarme in tutta la Tuscia per la truffa telefonica del cambio gestore luce e gas

