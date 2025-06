Durigon | Agevolazioni per chi resta o torna in Italia pdl in discussione in manovra

Durigon promuove nuove agevolazioni per chi sceglie di restare o tornare in Italia, un provvedimento attualmente in discussione nella manovra. Con il focus su salari, incentivi e un welfare che favorisca la formazione di famiglie e l'accesso alla casa, l'obiettivo è fermare l'emorragia giovanile e valorizzare il talento nel nostro Paese. Un passo importante per ridisegnare il futuro dell’Italia, perché i giovani sono il cuore della nostra rinascita.

(Adnkronos) – "Noi non ci possiamo più permettere che i giovani vadano via dall'Italia. Iniziative che vanno sui salari, sugli incentivi, su un welfare che consenta di costruirsi una famiglia e avere una casa sono fondamentali perché i giovani possano rimanere in Italia. Su questo stiamo lavorando già con una nostra iniziativa di legge che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: italia - durigon - agevolazioni - resta

Leone XIV parla ai cronisti: “Beati gli operatori di pace”. Ma in Italia la parola dei media resta ancora un’arma - Nel suo primo discorso ai giornalisti, Papa Leone XIV esalta la Beatitudine "Beati gli operatori di pace".

Durigon: Agevolazioni per chi resta o torna in Italia, pdl in discussione in manovra; Biotech Act e futuro di Europa e Italia al centro Assemblea Assobiotec-Federchimica 2025; Manovra, cosa cambia per le pensioni: via dal lavoro a 64 anni e tre euro in più per le minime.

Durigon: "Agevolazioni per chi resta o torna in Italia, pdl in discussione in manovra" - Così il sottosegretario al lavoro e politiche sociali, in occasione del convegno 'Demografia, un patto fra generazioni', oggi al Palazzo dell'Informazione, sede dell'Adnkronos ... Secondo msn.com

Riforma pensioni 2025/ Durigon: flessibilità resta necessaria (ultime notizie 26 settembre) - Intanto Claudio Durigon rafforza il messaggio dell’Inps, evidenziando che non c’è nessun allarme pensioni ... Da ilsussidiario.net