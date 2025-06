Dumfries sicuro | Inter senza trofei ma eravamo in grado di vincere Vogliamo tornare in finale Poi il pensiero su Inzaghi

Denzel Dumfries riflette sull’annata dell’Inter, una stagione senza trofei ma ricca di ambizioni e determinazione. L’esterno nerazzurro sottolinea come la squadra fosse pronta a conquistare il successo, puntando già al ritorno in finale. Con uno sguardo rivolto al futuro, Dumfries non nasconde il desiderio di rivincita e analizza anche il ruolo di Inzaghi. La voglia di ripartire è forte: l’Inter vuole tornare protagonista sui grandi palcoscenici del calcio internazionale.

Le parole di Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, sulla stagione nerazzurra chiusa con zero trofei. Tutti i dettagli in merito Denzel Dumfries ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dell'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League. COME CANCELLARE L'ULTIMO PERIODO – «Non abbiamo vinto un titolo, anche se eravamo in grado di farlo, questo è .

