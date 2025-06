Dumfries scherza | Prendermi una bibita con Theo? Solo se…

Denzel Dumfries, tra una partita e l’altra, non perde occasione di scherzare sulla sua rivalità con Theo Hernandez, il talento del Milan. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, il nerazzurro si apre sui rapporti con il collega francese e rivela qualche aneddoto divertente, anche fuori dal campo. Ecco cosa ha detto Dumfries, che tra battute e riflessioni, ci regala uno sguardo autentico sul mondo del calcio.

