Dumfries | Con Chivu l' Inter cambia vi spiego come Inzaghi? Difficile separarsi ma

Dumfries, con Chivu e l'Inter, sta scrivendo un capitolo emozionante della sua carriera. L'esterno olandese, in esclusiva alla Gazzetta, rivela i suoi sogni di Champions e il forte legame con Inzaghi, anche se la separazione si fa difficile. La sua testimonianza apre uno sguardo sincero su una squadra che mira al massimo: il prossimo obiettivo è tornare in finale e conquistare il titolo più ambito d'Europa.

L'esterno olandese si racconta in esclusiva alla Gazzetta: "Vogliamo la Champions: siamo arrivati due volte in finale, possiamo rifarlo. Ero molto legato a Simone, il suo addio è la fine di un ciclo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dumfries: "Con Chivu l'Inter cambia, vi spiego come. Inzaghi? Difficile separarsi, ma..."

Calciomercato Inter, l’arrivo di Chivu non cambia le linee guida: si penserà a ringiovanire la rosa - L’arrivo di Christian Chivu all’Inter segna un passo importante, ma senza stravolgere le linee guida della società : la strategia rimane quella di ringiovanire la rosa con acquisti mirati.

MONDIALE PER CLUB - Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, le ultime su Thuram e Frattesi https://ift.tt/5IVQzY8 Vai su X

Simone Togna - Monterrey-Inter: Thuram non al top della forma, Chivu pronto a lanciare Sebastiano Esposito a fianco di Lautaro. Abbiamo ripreso dove abbiamo lasciato, Dumfries fermo ai box e Thuram non in forma, penso sia ormai chiaro no? Vai su Facebook

Inter-River Plate, Chivu cambia il compagno di Lautaro Martinez in attacco - L’Inter di Cristian Chivu tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì per - inter-news.it scrive

Inter, Dumfries e Dimarco le carte di Chivu sugli esterni - L'esterno olandese sarà nuovamente a disposizione dell'allenatore per la sfida contro il River Plate. Segnala sport.sky.it