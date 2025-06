Due settimane di lavoro a Bressanone | il Lecce ufficializza le date del ritiro

Lecce ritorna in Alto Adige per una preparazione estiva all'insegna della tradizione e del rinnovamento. Dal 21 luglio al 4 agosto, i giallorossi si immergeranno nelle atmosfere suggestive di Bressanone, con allenamenti intensi al centro sportivo di Naz-Sciaves e soggiorno all’Hotel Dominik. Dopo due stagioni a Folgaria, questa decisione segna un nuovo capitolo nella preparazione pre-campionato, puntando a rafforzare il team e a creare un clima ideale per la stagione che verrà .

