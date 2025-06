Due ricercati internazionali arrestati a Lodi | uno in una cascina l’altro all’uscita dal bar

Lodi si conferma ancora una volta un punto di svolta nella lotta alla criminalità internazionale. Due ricercati sono stati catturati in azioni distinte: uno in una cascina isolata e l’altro mentre usciva da un bar nella città bassa. Le operazioni, frutto di un’intuizione investigativa, dimostrano come l’efficacia delle forze dell’ordine possa fare la differenza. La vittoria di oggi rafforza la sicurezza e la fiducia dei cittadini...

Lodi, 24 giugno 2025 – È stato localizzato e arrestato a Lodi, mentre usciva da un bar nella città bassa, un ricercato internazion ale destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene. L'uomo, un romeno di 28 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato individuato grazie all'intuito investigativo di un operatore della Squadra Mobile della Questura di Lodi, impegnata da settimane in un'attività di indagine mirata. Le indagini . La vicenda ha avuto origine da una segnalazione delle autorità romene, che avevano informato le forze di polizia italiane della probabile presenza sul territorio lodigiano di alcuni soggetti ricercati per reati commessi in patria.

