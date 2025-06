Due ragazzi bloccati su uno scoglio in mare a Bari | il salvataggio della Guardia costiera – Video

Due giovani bloccati su uno scoglio a Bari, vittime del mare agitato e del forte vento di maestrale, hanno rischiato grosso. La pronta reazione della Guardia Costiera ha fatto la differenza, intervenendo tempestivamente per mettere in salvo i ragazzi e restituirli in sicurezza alla terraferma. Un esempio di coraggio e professionalità che sottolinea l'importanza dell’efficacia delle forze di salvataggio in situazioni di emergenza. La loro prontezza ha evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta il valore del nostro servizio di sicurezza marittima.

Sono rimasti bloccati su uno scoglio a causa del mare agitato e del forte vento di maestrale, ma, per fortuna, l'intervento della guardia costiera è stato risolutivo. È quanto accaduto a due ragazzi a Bari nella mattina di lunedì 23 giugno: i giovani non riuscivano a tornare a riva in sicurezza, ma il salvataggio dei militari è stato provvidenziale. La sala operativa della Guardia Costiera di Bari, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente attivato l'intervento di soccorso: da terra è stata inviata la pattuglia di Mare e Laghi Sicuri, mentre via mare sono intervenuti il battello B180 e la motovedetta Cp 844, con a bordo un Rescue Swimmer (soccorritore marittimo specializzato ).

