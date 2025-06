Due auto fuori strada e scontro con scooter

Due auto fuori strada e uno scontro con uno scooter: un’altra giornata drammatica sulle strade di Massa Lombarda. L’incidente, verificatosi ieri mattina all’intersezione tra via Trebeghino e via Argine San Paolo, ha coinvolto diversi veicoli e causato feriti gravi, tra cui una donna trasportata in elicottero al Trauma Center di Cesena. Un episodio che si inserisce in un contesto purtroppo ricorrente per questa pericolosa intersezione, ormai tristemente nota.

Una giornata di incidenti. È di due feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi ieri mattina alle porte di Massa Lombarda, all’intersezione tra via Trebeghino e via Argine San Paolo all’altezza della chiesa dell’Oppio. Incrocio che da anni è purtroppo teatro di svariati incidenti stradali. A venire a collisione, intorno alle 9.30, sono state una Opel Corsa condotta da una donna del posto che procedeva lungo via Trebeghino con direzione di marcia via Santa Lucia- via Selice. Giunta all’intersezione con via Argine San Paolo, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia della Bassa Romagna, è venuta a collisione con una Lancia Ypsilon al cui volante c’era un 50enne originario della Romania e residente a Imola che percorreva via Argine San Paolo diretto verso Massa Lombarda, e che quindi rispetto alla Opel proveniva dalla sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due auto fuori strada e scontro con scooter

