Due asili nuovi di zecca grazie ai fondi Pnrr | il punto sull' andamento dei lavori

Due nuovi asili di ultima generazione stanno prendendo forma a Francavilla Fontana, grazie ai fondi PNRR che accelerano il progresso dei lavori. L’amministrazione comunale sta lavorando con impegno per garantire un futuro più sicuro e stimolante ai bambini della città . Osservando questa struttura – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – si prova la sensazione di un grande passo avanti verso un’istruzione più moderna e inclusiva, che cambierà il volto del quartiere e la vita delle famiglie locali.

