Droga su monopattino e nello scooter | due arresti Trovati anche più di 300 botti

Due arresti durante i controlli dei carabinieri nel weekend, scoperti con oltre 300 botti di droga nascosti in monopattino e scooter. Un episodio che mette in luce le sfide delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio. La scena si svolge tra Palmariggi e Melissano, dove i militari hanno smascherato due soggetti, ancora anonimi, che tentavano di nascondere sostanze illecite in modo astuto. Un nuovo passo nella battaglia contro il traffico di droga.

PALMARIGGIMELISSANO – Nascondevano droga uno mentre si aggirava in monopattino, l’altro all’interno dello scooter: sono due i soggetti arrestati (e di cui al momento non si conoscono le generalità ) nell’ultimo weekend durante specifici controlli operati dai carabinieri del comando provinciale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Droga su monopattino e nello scooter: due arresti. Trovati anche più di 300 botti

In questa notizia si parla di: droga - monopattino - scooter - arresti

Droga, lavoro nero e codici segreti, maxi operazione da Taranto a Bolzano: tredici arresti - Un'ampia operazione ha avuto luogo all'alba di oggi, 12 maggio, coinvolgendo undici province da Taranto a Bolzano.

#Milano Un ragazzo di 20anni è morto la scorsa notte, a bordo del suo monopattino elettrico. Si è scontrato con una vettura guidata da un uomo, 51 anni, all'angolo di corso Sempione. Il conducente, è stato accertato, era ubriaco al momento dell'incidente. E' Vai su Facebook

Droga nascosta nel bauletto dello scooter di un morto, i clienti del pusher denunciati per guida sotto effetto di stupefacenti; Polizia di Stato di Cagliari: sorpreso in scooter con la droga. Arrestato un 46enne; Comasina, spaccio di droga in monopattino: 2 arresti.

Droga su monopattino e nello scooter: due arresti. Trovati anche più di 300 botti - In un ripostiglio, durante una perquisizione, rinvenuti petardi illegali e materiale pirotecnico in cattiv ... Da lecceprima.it

Spacciavano in monopattino, due arresti della Polizia a Milano - I due arrestati sono stati giudicati per direttissima e posti gli arresti domiciliari. Si legge su ansa.it