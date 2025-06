Droga Mantovano presenta la relazione annuale | cala il consumo di cocaina e cannabis tra gli studenti

La droga mantovano svela un segnale positivo: per la prima volta dal 2018, tra gli studenti si registra una diminuzione nel consumo di cocaina e cannabis. Un dato che fa sperare in un cambiamento culturale e nella efficacia delle politiche di prevenzione. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamo insieme i dettagli e le prospettive che emergono dalla recente relazione al Parlamento.

Dalla Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia emerge come “per la prima volta dal 2018 (ad eccezione dei dati raccolti nel periodo della pandemia) si assiste a un contenuto calo dei consumi di tutte le droghe fra i giovani e a una relativa stabilitĂ nei flussi di trattamento”. Lo scrive nella prefazione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano. Mantovano: continua l’opera di prevenzione e contrasto alla droga. Tuttavia, ciò, spiega il sottosegretario, “non fa venire meno l’elevata pericolositĂ di alcune delle sostanze maggiormente diffuse (cocaina, oppiacei sintetici, NPS), e una segmentazione del mercato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Droga, Mantovano presenta la relazione annuale: cala il consumo di cocaina e cannabis tra gli studenti

