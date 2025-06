Droga e munizioni operazione della squadra mobile | giovane spacciatore in manette

La lotta al crimine si fa sempre più serrata a Salerno. La Squadra Mobile ha smantellato un giro di droga, arrestando un giovane spacciatore nel corso di un’operazione tempestiva e mirata. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati oltre 3 grammi di cocaina e diversi involucri di eroina, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. Un successo che dimostra come nessuno possa sfuggire alla giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di B.I., per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe ceduto una dose di droga ad un acquirente. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare: n. 31 involucri di cocaina, per un peso complessivo di grammi 3,251; n. 16 involucri di eroina per un peso complessivoc di grammi 4,719; vari pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 78,682 e la somma totale di euro 615.00, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it