Dramma nel Sannio | 16enne trovato morto in casa

Una tragica perdita scuote San Giorgio del Sannio: un giovane di soli 16 anni, in vacanza nel Sannio, viene trovato senza vita nel suo letto, apparentemente vittima di un malore. La notizia ha sconvolto familiari e comunità , mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica scomparsa. Un dolore che lascia tutti senza parole, ricordandoci l’importanza di prendersi cura della salute e del benessere dei più giovani.

Sarebbe stato un malore a stroncare la vita di un sedicenne a San Giorgio del Sannio. L'adolescente, in vacanza qui nel Sannio, sarebbe morto nel sonno nell'abitazione di una sua familiare nel corso della notte tra lunedì e martedì. La tragica scoperta nelle prime ore del mattino. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. Nell'abitazione dell'adolescente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per la ricostruzione. Si è appreso che nel corso della mattinata è stata disposta l' autopsia per fugare ogni dubbio circa le cause naturali alla base del decesso.

In questa notizia si parla di: sannio - morto - dramma - 16enne

