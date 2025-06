Dramma nel salernitano uomo trovato morto in casa | si indaga

Tragedia nel salernitano: un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione ad Eboli, scatenando un'indagine che ha coinvolto forze dell'ordine e soccorsi. La scoperta è avvenuta dopo due giorni di silenzio da parte dei conoscenti, allarmati dall'assenza di notizie. I vigili del fuoco e le autorità stanno investigando per chiarire le cause di questa tragica scomparsa, mentre il paese si stringe nel dolore.

Dramma, questa mattina, in Largo Emilio Sereni ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che, da due giorni, non avevano più sue notizie. I soccorsi Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, una volta.

