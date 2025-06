Dramma a Villa di Tirano | l’ictus della mamma e quell’incidente in moto che aveva cambiato Emilio

In un angolo di Villa di Tirano, il dolore si mescola alla tragedia: Emilio, sconvolto dal dramma che ha segnato la sua vita, si trova al centro di una storia fatta di perdita, depressione e incomprensibili scelte. Un episodio che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sui pesanti effetti di un dolore mai affrontato. Una vicenda che lascia un segno indelebile nella memoria della comunità .

Villa di Tirano, 24 giugno 2025 – Per il lessico sbrigativo della cronaca si tratta di omicidio-suicidio. Umanamente è più corretto e rispettoso parlare dell'ultimo, definitivo atto di una storia familiare dove hanno avuto il sopravvento il senso di impotenza e la fragilità di fronte a compiti che la depressione trasforma in macigni impossibili da portare. Ma Emilio non se ne sarebbe mai andato, senza la sua mamma. E così, ancora non è stato stabilito se nella notte o ieri all'alba, il figlio ha preso la pistola e ha sparato un colpo alla tempia della madre.