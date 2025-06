Dove vedere in tv Paolini-Fernandez oggi WTA Bad Homburg 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perdere neanche un colpo, scopri dove vedere in TV e streaming l’incontro tra Paolini Fernandez agli ottavi del WTA Bad Homburg 2025. Con orari, programmi e tutte le informazioni per seguire questa emozionante sfida sull’erba, ti guideremo passo dopo passo. Continua a leggere per non perderti nulla di questa avvincente giornata di tennis.

Nuovo test sull’erba in previsione di Wimbledon per Jasmine Paolini, che sfida domattina la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg 2025. L’azzurra, esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.4 al mondo e testa di serie n.2 del tabellone, si presenta sui prati tedeschi nei dintorni di Francoforte per provare a cancellare il ricordo della brutta sconfitta rimediata a Berlino dalla tunisina Ons Jabeur. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-FERNANDEZ DALLE 11.30 La toscana sta per fronteggiare l’ultima pesante cambiale dell’anno, avendo raggiunto la finale dei Championships nel 2024, quindi sarebbe importante vincere qualche incontro questa settimana a Bad Homburg per costruirsi un piccolo cuscinetto nel ranking in attesa di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Fernandez oggi, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

