Se sei un appassionato di calcio internazionale, non perdere il grande scontro tra Juventus e Manchester City nel Mondiale per Club 2025! Questa sfida imperdibile, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 italiane all’Camping World Stadium di Orlando, sarà decisiva per la fase a gironi. Scopri dove seguire in TV, streaming e tutte le info sul programma di questa partita che potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Si va ufficialmente a concludere la prima fase del Mondiale per club 2025. La manifestazione globale chiuderà la fase a gironi con un vero e proprio big match che metterà di fronte Juventus e Manchester City. Non solo si affrontano due squadre di altissimo livello (giovedì 26 giugno alle ore 21.00 italiane al Camping World Stadium di Orlando) ma, soprattutto, andranno a contendersi 3 punti che decideranno la classifica finale del proprio raggruppamento, con grande importanza in vista degli ottavi di finale Com’è la situazione di classifica? I bianconeri di mister Igor Tudor sono al comando con 6 punti e +8 di differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Manchester City, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming

