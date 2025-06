Dove vedere in tv Italia-Turchia oggi Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di basket femminile e vuoi seguire l’emozionante sfida tra Italia e Turchia agli Europei 2025, non perderti l’appuntamento di oggi. La partita, in programma alle 19.30, promette spettacolo e suspense, con in palio una semifinale che potrebbe scrivere nuove pagine di storia. Scopri dove vederla in tv, in streaming e tutto il programma della giornata: un evento da non lasciarsi sfuggire!

Italia contro Turchia, un confronto che si rinnova agli Europei femminili. Se non è un classico, ci va abbastanza vicino: molte volte negli ultimi vent’anni le due squadre si sono trovate l’una contro l’altra, l’ultima delle quali nel 2019. Stavolta in palio, però, c’è la semifinale continentale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 19.30 Anzi, c’è anche di più: sul piatto c’è la possibilità di avere la certezza di giocare le qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026, previste per il prossimo marzo (con la novità dei 4 gironi da 6 squadre invece che 4 da 4, con 15 qualificate più la Germania che vi partecipa lo stesso). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia oggi, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

