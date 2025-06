Dove vedere in tv Italia-Spagna Europei calcio femminile U19 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di calcio femminile e desideri seguire in tempo reale la semifinale degli Europei Under 19 tra Italia e Spagna, sei nel posto giusto. Scopri dove vedere la partita in TV, streaming e gli orari del programma, e preparati a vivere una sfida intensa tra le giovani promesse del calcio continentale. La tensione è alle stelle: la vittoria è alla portata, ma ogni dettaglio conta...

Oggi martedì 24 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 19 di calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Mielec (Polonia) per fronteggiare le campionesse continentali in carica: si preannuncia una partita durissima per la nostra Nazionale, che si troverĂ di fronte un’avversaria capace di vincere cinque delle ultimi sei edizioni della rassegna di categoria e che vorrĂ dimostrare ancora una volta la propria caratura. L’Italia tornerĂ a disputare una semifinale agli Europei Under 19 a distanza di ventiquattro anni dall’ultima volta: a Bellaria nel 2011 erano in campo calciatrici che sarebbero poi diventate dei riferimenti come Giuliani, Linari, Salvai e Rosucci, ora si cerca il futuro per la nostra Nazionale, con la speranza di firmare la grande impresa e raggiungere l’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei calcio femminile U19 2025: orario, programma, streaming

