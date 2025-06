Dove vedere in tv Italia-Polonia Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Non perdere l'appassionante sfida tra Italia e Polonia nella Nations League di volley maschile 2025! Mercoledì 25 giugno alle 19.30, i nostri campioni affronteranno i grandi rivali in un match da non perdere. Scopri dove seguirlo in TV, sul web e in streaming, e preparati a vivere ogni attimo di questa emozionante partita che potrebbe scrivere nuove pagine di storia sportiva. Resta con noi per tutti i dettagli!

Mercoledì 25 giugno (ore 19.30) si giocherà Italia-Polonia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato tre vittorie su quattro incontri disputati a Quebec City (Canada), i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Chicago (USA) per disputare la seconda settimana della fase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi aprono le danze contro i Campioni d’Europa, nella partita che precede il trittico contro Cina, Brasile e USA. Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, avvincente e appassionato: gli azzurri dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorranno battere i fortissimi biancorossi, che svettano in testa alla classifica generale da imbattuti dopo aver infilato quattro successi di fila in occasione della prima week. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Polonia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

SITTING VOLLEY | GOLDEN NATIONS LEAGUE A Wisla le azzurre vincono entrambi i match nella prima giornata di gare contro Polonia e Olanda TUTTI I DETTAGLI: https://federvolley.it/node/130798 #SittingVolley | @CIPnotizie | @Pa Vai su X

