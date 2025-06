Dove vedere in tv Inter-River Plate Mondiale per club 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande match tra Inter e River Plate nel Mondiale per Club 2025, scopri dove seguire l’evento in TV, streaming e a che ora. La sfida si svolgerà nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 03.00 italiane presso il Lumen Field di Seattle, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile per chiudere al meglio la fase a gironi. Preparati a vivere un match da ricordare!

L’Inter vuole chiudere in bellezza la sua fase a gironi per quanto riguarda il Mondiale per club 2025. I nerazzurri, infatti, si rimboccano le mani per la sfida contro il River Plate, con il chiaro obiettivo di puntare al primo posto del girone. La formazione di mister Christian Chivu, infatti, sarà di scena alle ore 03.00 italiane nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno al Lumen Field di Seattle (Washington) per una partita che metterà sul piatto 3 punti davvero pesantissimi con le due squadre che vogliono il passaggio del turno. Al momento il Gruppo E vede i biancorossi argentini al comando con 4 punti e +2 di differenza reti, a braccetto proprio con l’Inter che, invece, è ferma a +1 in differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Inter-River Plate, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming

