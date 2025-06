Dove è finito il carico di 408 chilogrammi di uranio altamente arricchito

Dopo l’attacco statunitense alle centrali iraniane di Fordo, Natanz e Isfahan, il destino dei 408 chilogrammi di uranio altamente arricchito rimane avvolto nel mistero. Le autorità iraniane sostengono di averli trasferiti in un luogo sicuro, ma le incognite sulla loro ubicazione alimentano tensioni e sospetti internazionali. La questione si inserisce in un clima di crescente instabilità e rischia di segnare un punto di svolta nelle delicate relazioni tra Teheran e Washington.

A 48 ore dall'attacco statunitense che ha colpito le centrali di Fordo, Natanz e Isfahan, resta sconosciuta l'ubicazione dei 408 chilogrammi di uranio altamente arricchito che, secondo l'AIEA, sono in possesso di Teheran. Le autorità militari iraniane hanno dichiarato di averli trasferiti in un luogo sicuro prima dell'arrivo dei caccia anti-bunker statunitensi, mentre secondo fonti

