Dove Cameron | Avevo vergogna di girare scene di nudo sono riuscita a superarla grazie a Damiano

Dove Cameron ha condiviso un momento di vulnerabilità: inizialmente aveva vergogna di girare scene di nudo, ma grazie al sostegno di Damiano David, è riuscita a superare questa barriera. La star Disney ha trovato nel cantante non solo un alleato, ma anche un vero amico che l’ha incoraggiata ad affrontare le proprie paure sul set della serie thriller "56 Days". La loro collaborazione dimostra che il supporto reciproco può trasformare le insicurezze in forza. Continue to discover their inspiring journey.

Dove Cameron ha raccontato di aver superato la sua ritrosia nel girare scene di nudo grazie a Damiano David. L'ex stellina Disney, infatti, è sul set della serie thriller 56 Days e il cantante l'ha aiutata a superare questo suo timore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cameron - girare - scene - nudo

Per girare tranquilla le scene di nudo nella sua nuova serie tv, Dove Cameron è stata aiutata da queste parole del fidanzato Damiano David - Per girare con serenità le delicate scene di nudo nella sua nuova serie tv, Dove Cameron ha trovato un prezioso alleato nel suo fidanzato Damiano David.

La cantante e attrice ha raccontato che, se è riuscita a vincere il suo «complesso di purezza» e a girare le scene di nudo della nuova serie thriller erotica 56 Days, è tutto merito del fidanzato e di una gita al mare in Italia Vai su X

Dove Cameron: Avevo vergogna di girare scene di nudo, sono riuscita a superarla grazie a Damiano; Damiano David, la fidanzata Dove Cameron: «Ecco come mi ha aiutata a girare scene di nudo»; Dove Cameron: “Così Damiano David mi ha aiutato per le scene di nudo”.

Dove Cameron: “Avevo vergogna di girare scene di nudo, sono riuscita a superarla grazie a Damiano” - Dove Cameron ha raccontato di aver superato la sua ritrosia nel girare scene di nudo grazie a Damiano David. Riporta fanpage.it

Dove Cameron: “Così Damiano David mi ha aiutato per le scene di nudo” - Ex stellina Disney, l’attrice e cantante ha raccontato del giorno in cui, su una spiaggia, il compagno l’ha rassicurata sul rapporto con il corpo ... Secondo repubblica.it