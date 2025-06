Doppia Uso Singola la mostra di Lorenzo Urciullo Colapesce

Milano si prepara ad accogliere un’esperienza unica con “Doppia Uso Singola”, la prima mostra personale di Lorenzo Urciullo in arte Colapesce, presso la galleria Patricia Armocida. Con una selezione di 200 scatti, l’esposizione svela un universo intimo e riflessivo, diviso in tre nuclei: D.U.S., simbolo di una narrazione privata. Una visita imprescindibile per scoprire come l’artista trasforma la solitudine in poesia visiva e sensibilità. La mostra invita a immergersi nel suo mondo, rivelando un lato inedito di sé.

MILANO – La galleria Patricia Armocida è lieta di annunciare “Doppia Uso Singola”, prima mostra personale di Lorenzo Urciullo in arte Colapesce. Una selezione di 200 scatti fotografici racchiusi in tre nuclei: D.U.S., acronimo del titolo, che, come dice l’artista, “è una cronaca privata che documenta la mia solitudine nello spazio, una catalogazione di arredi e oggetti all’interno di camere di alberghi in cui ha soggiornato durante i viaggi della sua carriera; la seconda serie, Teresa e Anna, nonna e prozia di Lorenzo, documenta la relazione simbiotica tra due sorelle; Giorni sfiniti, serie legata alla Sicilia, ai paradossi della sua terra e a visioni introspettive dell’artista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Doppia Uso Singola”, la mostra di Lorenzo Urciullo (Colapesce)

Una stanza d’albergo, due sorelle, una Sicilia sospesa nel tempo: Doppia Uso Singola è il debutto fotografico di Colapesce, in mostra a Milano - Doppia Uso Singola è il debutto fotografico di Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo, presentato dalla galleria Patricia Armocida di Milano.

